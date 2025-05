Brussels Airport verwelkomt uiterst zeldzame stompneusaapjes: “Historisch moment”

Onder ruime belangstelling landde gisteren het vrachtvliegtuig met daarin drie stompneusaapjes uit het Chinese Qingling-gebergte. Vanuit het vliegtuig gingen de aapjes richting het Animal Care & Inspection Center op Brucargo, waar ze onderzocht werden door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Daarna zetten de aapjes hun reis voort naar Pairi Daiza, waar ze spreken van een historisch moment.

“Het is een eer om drie zo’n uitzonderlijke dieren te mogen verwelkomen”, zegt directeur Eric Domb. “Het is meteen een wereldprimeur, want voor het eerst zullen drie zogenaamde Qinlingapen hun oorspronkelijke leefgebied in China verlaten. De soort is nog nooit buiten China te zien geweest. Met amper 4.000 exemplaren blijven ze vrijwel onzichtbaar voor de buitenwereld, tot nu.”

Pairi Daiza krijgt de stompneusaapjes dankzij een wetenschappelijk partnerschap met de China Wildlife Conservation Association. Na hun quarantaine verhuizen de aapjes naar een nieuw, speciaal voor hen ontworpen territorium in het dierenpark.