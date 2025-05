Alweer steen op voorruit geworpen, deze keer in Zaventem: "Gelukkig stond ik in de file"

"Van de dader ontbreekt elk spoor"

Brussels Airlines-piloot Cedric Biertho kwam er dinsdagmiddag met de schrik van af. Hij stond in de file op de Ring toen een steen zijn voorruit verbrijzelde. “Had ik op dat moment 100 per uur gereden in plaats van stil te staan in het verkeer, dan liep dit anders af”, zegt hij aangeslagen.

Het incident gebeurde iets na 17 uur, toen Cedric Biertho onderweg was van de luchthaven naar huis in Mont-Saint Guibert bij Waver. Hij stond stil in het verkeer vanaf de Woluwelaan (R22), klaar om op de binnenring in te voegen ter hoogte van de vernieuwde HST-fietsbrug in Zaventem, toen plots de voorruit van zijn wagen explodeerde. “Ik was aan de telefoon met mijn vriendin, en dan plots ‘boem’”, vertelt hij. “Ik wist niet wat er gebeurde. Ik hoorde die immense klap en het glas vloog overal. Was ik geraakt door een camion of had er iemand op mij geschoten?”

"Van de dader ontbreekt elk spoor"

Simon verwittigde meteen de politie, die snel ter plaatse kwam en een onderzoek startte. Aangezien de brug van aluminium is gemaakt, moest de steen wel gegooid zijn. “Ze controleerden de omgeving, maar van de dader ontbreekt voorlopig elk spoor”, zegt Cedric.

Cedrics wagen liep zware schade op. De steen verbrijzelde de voorruit en beschadigde de motorkap van zijn BMW. “Maar dit is ook gewoon mentaal heftig", zegt Cedric. "Je rijdt rustig naar huis na een vlucht, en plots gebeurt dit.” Hij roept alle chauffeurs op om goed uit te kijken. "Ik heb weet van een soortgelijk voorval een tijdje terug met iemand die op die manier is omgekomen, ook omdat iemand zomaar een steen vanop een brug op zijn wagen liet vallen.”

"Niet de eerste melding"

“Er werd een proces-verbaal opgemaakt", Jana Verdegem van de Federale Politie. "Zij het lastens onbekenden want er werd geen verdachte meer aangetroffen ter plaatse. Dit was inderdaad niet de eerste melding de afgelopen weken. Afgelopen weekend kwam er een gelijkaardige melding binnen voor de A201, maar ook daar werd niemand meer aangetroffen.”

Enkele weken geleden waren er volgens de politie ook verschillende meldingen van automobilisten die een steen in hun voorruit kregen toen ze afrit 17 op de Brusselse Ring, richting Anderlecht-Industrielaan, namen. Daar werd toen door de politiezone Rode een verdachte voor opgepakt.