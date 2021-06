Paul Van Himst blikt vooruit op EK: "België moet dit winnen"

Morgenavond trappen de Rode Duivels in Sint-Petersburg hun Europees Kampioenschap op gang tegen Rusland. Wij blikken vooruit met Paul Van himst, voormalig bondscoach en de beste Belgische voetballer aller tijden. We trokken daarvoor naar het familiebedrijf van Van Himst, koffiebranderij Brésor in Relegem.

Voetballegende Paul van Himst ziet het EK positief tegemoet. “Het zijn toch allemaal jongens die al veel hebben meegemaakt,” vertelt hij. “Innerlijk is er wel wat zenuwachtigheid, maar eens ze op het plein komen, denken ze gewoon aan voetballen.”

Volgens Van Himst is het EK voor deze ploeg Rode Duivels zowat de laatste kans om iets groots te winnen. “Ze hadden eigenlijk al iets moeten winnen,” vindt hij. “Nu moeten ze echt Europees kampioen worden. Dat is een titel die ze verdienen.” Al blijven er enkele vraagtekens, want het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe fit cruciale pionnen zoals Kevin De Bruyne en Eden Hazard zijn. Maar met Lukaku als één van de beste spitsen van het hele EK mogen de Duivels alvast vertrouwen hebben, denkt Van Himst. “Hij kan elke match een goal maken. Ook Courtois is in goede vorm. Als nu ook nog de eerder geblesseerde spelers het goed doen, kan het bijna niet anders dan dat België de finale speelt.”

Het volledige gesprek met Van Himst zie je in ons nieuws.