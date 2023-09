Pepingse duivenvereniging wordt 100 jaar en doet de boeken toe

Komend weekend is het feest in Pepingen. Dan viert duivenvereniging De Echte Vliegers z'n honderdste verjaardag. Al zal het een feest in mineur zijn, want nadien gaan de boeken toe. De vereniging vindt geen vrijwilligers meer en de jeugd vindt duivensport niet meer aantrekkelijk.