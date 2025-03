Extra CASH-punten op komst: “We worden stilaan vertrouwd in het straatbeeld”

Eerder was aangekondigd dat het CASH-netwerk uit 970 locaties zou bestaan. Daar komen nu dus 70 CASH-punten meer bij dan eerst was voorzien. Onder meer in Vlezenbeek komt er een extra punt. “Zo zal elke wijk en deelgemeente - op Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem na - ook in de toekomst een cash-automaat hebben”, laat een tevreden burgemeester Jan Desmeth weten. “De exacte locatie moet nog gekozen worden door Batopin in overleg met het gemeentebestuur.”

Ook Grimbergen en Vilvoorde komen extra punten, meerbepaald in de buurt van het gehucht Borgt. “We zetten hiermee onze ambitie in de verf om lokaal verankerd te zijn en om consumenten voor de lange termijn toegang tot cash te garanderen”, zegt Jeroen Ghysel. “We worden stilaan een vertrouwd zicht in het straatbeeld. We zijn aanwezig waar vaak cash gebruikt wordt en waar de behoefte groot is. Dat is niet noodzakelijk daar waar voorheen klassieke bankagentschappen waren.”

De extra locaties komen er na een onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit, dat een onderzoek deed naar de uitrol van het Batopin-netwerk. “Op basis hiervan kwamen we tot de voorlopige conclusie dat er negatieve effecten zullen zijn, zowel betreffende de toegankelijkheid van geldautomaten voor de consument als de kwaliteit van de dienstverlening voor de afhaling van cash”, klinkt het bij de Belgische Mededingingsautoriteit. “Zo blijkt dat de gemiddelde afstand die moet worden afgelegd als gevolg van de samenwerking toeneemt.”

Ook in onze regio wordt het netwerk van bankautomaten nog volop uitgebreid. Onlangs werden in Diegem en Steenhuffel nieuwe CASH-punten in gebruik genomen, in Pepingen is onlangs een pand gevonden om een punt in onder te brengen. In verschillende andere gemeenten wordt nog gezocht naar een geschikte locatie.