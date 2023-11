Peter Van Rompuy (cd&v): “Steden en gemeenten in Vlaams-Brabant moeten meer samenwerken met VDAB”

Vlaanderen wil de tewerkstellingsgraad opkrikken naar 80%. Dat wil zeggen dat 80% van de Vlamingen op ‘beroepsactieve leeftijd’ effectief aan het werk zou zijn. Daarvoor is er in alle provincies nog werk aan de winkel, maar in onze provincie het meest. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen en de VDAB kan een deel van de oplossing bieden. Alleen hebben nog maar 26 van de 65 Vlaams-Brabantse besturen zo’n overeenkomst. Dat moet veranderen vindt Vlaams fractievoorzitter Peter Van Rompuy (cd&v).