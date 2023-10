De gemeente Kampenhout schrijft een open brief aan de Vlaamse minister van Omgeving en van Landbouw, Zuhal Demir (N-VA) en Jo Brouns (cd&v). In de brief vraagt burgemeester Kris Learts om in overleg te gaan over de toekomst van de lokale landbouwers. Een paar weken geleden verzamelden zij op het...