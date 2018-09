Pierebad twee maanden dicht

Het Pierebad in Strombeek-Bever zal in de maanden november en december gesloten zijn. Het zwembad heeft een dringende opknapbeurt nodig. Het is niet de eerste keer dat het Pierebad dicht moet voor herstellingen.

In het overdekte zwembad in de deelgemeente van Grimbergen moeten er dringend een aantal grote werken gebeuren. Zo sijpelt er chloorwater vanuit de badhal naar de technische kelderverdieping en in de betonstructuur. Om dit probleem op te lossen zijn er ingrijpende maatregelen nodig.

Tussen 1 november en 31 december gaat het zwembad daarom dicht. Er wordt onder meer boven de bestaande betegeling een nieuwe gietvloer aangebracht. De vaste gebruikers van het zwembad (scholen, zwemclubs…) worden per brief geïnformeerd over de tijdelijke sluiting.

Het Pierebad opende in 2009 de deuren. Het zwembad toonde van bij de aanvang een reeks mankementen en moest de voorbije jaren dan ook al enkele keren sluiten voor herstellingswerken. Begin dit jaar nog was het zwembad enkele dagen dicht door problemen met het chloreringsysteem.