Tuinrangers spreiden zich uit naar nieuwe gemeenten: "Tuinen klimaatbestendiger maken"

Het verhaal van de Tuinrangers begon in 2021, met Leuven als een van de pioniers. Sindsdien sloten onder meer Affligem, Asse, Hoeilaart, Overijse, Zemst, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek en Londerzeel aan. Dit voorjaar komen daar dus zes gemeenten in onze regio bij. Céline Ben Amar uit Overijse is één van de vele Tuinrangers. “Inwoners plukken zelf de vruchten van een koelere tuin die meer regenwater vasthoudt. Extreem natte of warme, droge zomers zijn al lang geen uitzondering meer”, zegt Céline. “Maar hoe maak je van je tuin een plek waar het ook op hete zomerdagen heerlijk vertoeven is? Welke boom geeft veel schaduw? We bieden als Tuinrangers met veel plezier een antwoord op al deze vragen.”

In de 11 gemeenten in Vlaams-Brabant hebben de Tuinrangers de voorbije jaren al meer dan 2.000 tuinen bezocht. “Dat is een indrukwekkend resultaat”, stelt Flore De Baets van het Agentschap voor Natuur en Bos. "Zeker als je weet dat 75% van de bezochte tuineigenaars binnen de drie maanden actief aan de slag gaat met dat tuinadvies. Vooral tuinelementen die kleine tuindiertjes ten goede komen en tegelijk de tuineigenaar minder werk bezorgen, zijn populair. Denk maar aan het aanleggen van een composthoekje en het omvormen van een gazon naar een bloemenweide.”