Kunstenaarscollectief Toer&Taxus bestaat kwarteeuw en viert met expo

In de zomer van 2000 stichten Jan De Gols, Rudi Coppieters, Kris De Plecker en wijlen Polle Berghman het kunstenaarscollectief Toer&Taxus. Er volgen heel wat tentoonstellingen met werken van lokale kunstenaars.

Vanaf 2017 werkt Toer&Taxus samen met Kunst in Lege Huizen, het initiatief van Tom Bosman. Voortaan gaan de exposities door in verlaten gebouwen. Tijdens de coronapandemie organiseren ze een avondwandeling langs verlichte kunstwerken.

Het hoogtepunt van de afgelopen vijfentwintig jaar is de tentoonstelling in de voormalige Op-Ale Brouwerij. 'Leven in de Brouwerij' lokt zo'n 3.000 bezoekers.

Zowel dit weekend als volgend weekend richt Toer&Taxus een overzichtstentoonstelling in inT Skool. Een symbolsiche locatie voor Toer&Taxus. Alle informatie vind je op de website.