Nieuw OverKop-huis komt in Grimbergen

Er komen nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en dus ook Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.

Een OverKop-huis is een ontmoetingsplek waar jongeren tot 25 jaar gewoon binnen en buiten kunnen lopen en allerlei ontspannende activiteiten doen. Wanneer ze daar nood aan hebben of wanneer zij zich even wat minder voelen, vinden ze er in de eerste plaats een luisterend oor. Als jongeren meer gespecialiseerde hulp nodig hebben, dan kan er vanuit OverKop vlot bijgeschakeld worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een gesprek met een psycholoog die hiervoor naar het OverKop-huis komt. Hulp wordt zo laagdrempelig aangeboden, zonder dat jongeren doorverwezen worden of moeten wachten. De ondersteuning is bovendien volledig kosteloos.

“Elke jongere zou een OverKop-huis in zijn of haar buurt moeten hebben. We zien dat duizenden jongeren elk jaar over de vloer lopen bij OverKop, de laagdrempelige werking slaat aan. Door deze extra investering kunnen alle gemeenten en steden die graag een OverKop-huis willen aanbieden, er ook effectief één openen. Elke aanvraag hebben we nu kunnen honoreren”, zegt Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits

Van 5 naar 69 OverKop-huizen

De eerste 5 OverKop-huizen werden opgericht naar aanleiding van de Rode Neuzen Dag-actie in 2016 die meer aandacht vroeg voor jongeren met psychische problemen. De Vlaamse Regering heeft later beslist om de OverKop-huizen verder te ondersteunen en uit te breiden naar meer dan 30 OverKop-huizen over heel Vlaanderen.

Lijst met OverKop-huizen in onze provincie

VLAAMS-BRABANT (10)