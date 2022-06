Piloten Brussels Airlines dienen stakingsaanzegging in

De vakbonden van de piloten van Brussels Airlines hebben een stakingsaanzegging ingediend. De recente verzoeningspoging tussen de vakbonden en directie is mislukt. Of ook het cabinepersoneel gaat staken, zal woensdag bekend zijn.

Er broedt al sinds december een sociaal conflict bij Brussels Airlines. In december was er al een 24-urenstaking en volgens het personeel is er sindsdien niets structureel veranderd aan de te zware werkdruk. Na corona is de vraag naar vluchten toegenomen, terwijl het personeel nog steeds werkt onder dezelfde flexibiliteit en aan hetzelfde loon als tijdens de coronaperiode.

Recent schrapte Brussels Airlines nog een aantal vluchten, maar dat is blijkbaar een pleister op de wonde. Via een enquête stemde 90 procent van de piloten voor een staking. Woensdag houdt het cabinepersoneel ook zo'n bevraging en dan weten we of ook zij gaan staken.

De staking van 3 dagen zou eind juni kunnen ingaan en daardoor dreigt de traditionele massale zomeruittocht vanop Zaventem chaotisch te verlopen.