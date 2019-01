Poederbrief op gemeentehuis loos alarm

In Zaventem is vanmorgen een poederbrief toegekomen op het gemeentehuis. Het gebouw werd ontruimd en enkele uren afgesloten. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Inmiddels is duidelijk dat de omslag een onschadelijk product bevatte. Wel zat er een geheimzinnige Franstalige brief bij.

De brief kwam vanmorgen toe met de brievenbuspost en werd rond half tien geopend door een personeelslid. Toen de brief een poeder bleek te bevatten, werd meteen de standaardprocedure opgestart. Politie, brandweer en een ambulance kwamen ter plaatse en de mensen die met de brief in aanraking kwamen, werden afgezonderd. De overige aanwezigen werden geëvacueerd. Ook de Civiele Bescherming werd erbij geroepen. Inmiddels had de politie al een perimeter ingesteld rond het park aan het gemeentehuis.

Op het ogenblik dat de brief werd geopend, een vijftal personeelsleden en de gemeentesecretaris aanwezig. Zolang het poeder niet was onderzocht, mochten de aanwezigen het gebouw niet verlaten. Inmiddels leert het eerste onderzoek ter plaatse dat de omslag een onschuldig product bevatte. 'Niet biologisch, niet radioactief, niet schadelijk", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD). De omslag bleek echter ook een begeleidende, in het Frans geschreven brief te bevatten. De inhoud daarvan is onbekend. Ook de burgemeester is niet op de hoogte van de inhoud 'omdat naast het poeder ook de brief is meegenomen voor onderzoek." Het gemeentehuis wordt inmiddels weer vrijgegeven.

De voorbije dagen kwamen ook al gelijkaardige brieven toe in onder meer het gerechtsgebouw in Leuven en op het kabinet van voormalig staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken. Kort voor de Kerstperiode kwam ook al een poederbrief toe bij rusthuis Quietas in Dilbeek. Telkens bleek het om enveloppes met ongevaarlijke inhoud te gaan.