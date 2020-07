Polestar lanceert eerste vestiging in Brussel

Polestar, dat is de naam van een nieuw merk van elektrische wagens. Polestar is een zustermerk van Volvo en het opende dit weekend een eerste vestiging in Brussel.

‘The Space’ heet de eerste vestiging van Polestar. Aan de Willebroekkaai, vlakbij Thurn en Taxis, kan wie dat wil de nieuwe hybride Polestar 1 en de volledige elektrische Polestar 2 bekijken en eventueel een testrit maken. Verkopers zoals je die in een traditonele showroom vindt, zal je er niet tegenkomen. In een Polestar Space ligt de nadruk op de digitale beleving.

Met het nieuwe concept zorgt Polestar voor een kleine revolutie binnen het bestaande retailmodel van de autosector. Een evolutie die ook Sterckx Desmet, de grootste Volvo-verdeler uit ons land, niet wilde missen. Sterckx De Smet investeerde in het nieuwe concept in Brussel en neemt de hele dienstverlening en het onderhoud van de wagens voor zijn rekening. In Brussel opende de eerste Polestar Space, het is de bedoeling dat er binnenkort in ons land nog meer vestigingen de deuren openen.