Politici moeten wegblijven in beste café van België

Yves Panneels, eigenaar van 'In De Verzekering Tegen De Grote Dorst' in Lennik, is boos. Hij pakt op zijn Facebookpagina uit met een vlammende brief gericht aan de politici die in de strijd tegen corona de horeca sluiten. "Met één pennentrek heeft de federale regering tienduizenden mensen richting armoede gedreven." Als zijn café opnieuw opengaat, zijn politici er niet meer welkom.

'In De Verzekering Tegen De Grote Dorst' is een café met naam en faam. Zo werd de zaak al uitgeroepen tot 'beste bierstemming ter wereld'. Yves Panneels is niet alleen eigenaar van het café in Lennik, hij is ook pr-consultant en ex-kabinetschef van de Antwerpse gouverneur Camille Paulus.

Vorige zaterdag, op de 'Internationale Dag Van De Strijd Tegen De Armoede', schreef hij het onderstaande op zijn Facebookpagina. Panneels hoopt dat zijn oproep navolging krijgt. "Als politici moeite ondervinden om nog een restaurant te vinden, zullen ze misschien twee keer nadenken over wat hier gebeurt,” zegt Panneels in Het Nieuwsblad.

De post van Panneels

Vandaag, 17 oktober, is het de Internationale Dag van de Strijd tegen de Armoede. Gisteren heeft de federale regering met één pennentrek tienduizenden mensen richting armoede gedreven.

Het horeca-personeel kan nog gaan doppen, maar bij de ondernemers ligt dat enigszins anders. Zolang hun zaak nog bestaat, zullen ze misschien kunnen rekenen op een paar compenserende maatregelen om wat huur en leninglasten te dekken. Maar die maatregelen zijn niet voldoende om voor een levensinkomen te zorgen. Gaat de zaak overkop, dan wordt het pas helemaal dramatisch. Een zelfstandige kan namelijk geen aanspraak maken op een werkloosheidsvergoeding. Het enige wat nog rest is armoede want in de huidige economische context zijn er sowieso amper jobs.

De horeca moet naar de slachtbank. Niet de overvolle treinen en bussen. Niet de speelplaatsen op school waar kinderen zonder mondmaskers door elkaar lopen. Wel de horeca. Zonder dat ook maar bewezen is dat de horeca de grote schuldige is voor de huidige opflakkering van het virus. Puur giswerk dus. Een gevoel.

Mijnheer de premier, mijnheer Van Ranst en alle heren en dames ministers die gisteravond vonden dat er "een duidelijk signaal moest gegeven worden", weet dat jullie heel veel mensen in de totale miserie storten. Tal van ondernemers wordt van de ene dag op de andere een inkomen ontzegd. Niet omwille van slecht bedrijfsbeheer, maar omwille van wanbeleid van de overheid.

Jullie eigen welvaart daarentegen wordt niet geamputeerd. Op het einde van de maand wordt er geen euro minder op jullie bankrekening gestort. Financiële solidariteit met de mensen die door jullie beslissingen worden getroffen tonen jullie niet. Jullie hebben macht. Een café-uitbater of restauranthouder heeft die niet.

Wanneer onze zaak opnieuw kan opengaan, weten we nog niet. Maar één ding beloven we jullie plechtig: jullie zijn niet meer welkom. Als protest tegen jullie gebrek aan empathie en uit solidariteit met de collega's die snoeihard getroffen worden door jullie maatregelen.

Blijf maar weg. Tot eind 2025.

#reddehoreca