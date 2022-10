Politie controleert horeca en carwashes in Zennevallei: "Resultaten zijn zorgwekkend"

Afgelopen weekend voerde de politiezone Zennevallei een grootschalige controle uit in 22 bedrijven, voornamelijk horecazaken en handcarwashes. Daarbij werden tal van inbreuken vastgesteld. In twee handelszaken werden zelfs illegalen aangetroffen. "Door de zorgwekkende resultaten worden nog meer acties gepland", laat de politiezone Zennevallei weten.

Voor de actie werkten sociaal inspecteurs, politie, volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) samen. "Ondanks dat de verschillende uitbaters elkaar verwittigden over de controles, werden nog tal van inbreuken vastgesteld. Zo werden in twee handelszaken twee illegalen aangetroffen dewelke aan het werk waren. Het onderzoek zal worden verdergezet inzake uitbuiting. De betrokkenen kregen alvast bevel om het grondgebied te verlaten", zegt Anneleen Adang van de politiezone Zennevallei.

Het was al van voor de coronaperiode geleden dat er nog zoveel inbreuken op zwartwerk en sluikwerk werden vastgesteld. "Verder waren er ook heel wat inbreuken met betrekking tot het kassaregister, het niet uitschrijven van btw-bonnen en fraude met de witte kassa", zegt Adang. "Het FAVV gaf heel wat waarschuwingen om de voedselveiligheid in sommige horecazaken te verbeteren."

In één handelszaak was de toestand zo ernstig dat het FAVV onmiddellijk een proces-verbaal opstelde. "Als deze handelszaken zich niet binnen korte termijn in regel stellen is een tijdelijke sluiting een volgende stap. Door de zorgwekkende resultaten in de gecontroleerde handelszaken zullen verdere acties worden gepland", aldus Adang.