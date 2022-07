Politie trekt 1.500 rijbewijzen in voor gebruik van gsm achter stuur

De voorbije twee maanden heeft de politie in onze regio maar liefst 1.500 rijbewijzen ingetrokken van bestuurders die hun gsm gebruikten achter het stuur. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde. "Het cijfer toont dat de actie nodig is om mensen te blijven wijzen op de gevaren", klinkt het bij het parket.

In mei en juni liep de actie kregen alle politiezones in Halle-Vilvoorde de toelating om het rijbewijs onmiddellijk voor acht dagen in te trekken van bestuurders die met hun gsm achter het stuur betrapt worden. Dat resulteert in ongeveer 1.500 ingetrokken rijbewijzen. “Het cijfer ligt erg hoog, zeker gezien de rijbewijzen enkel werden ingetrokken bij mensen die effectief aan het rijden waren. Op het moment van de actie vormden al deze bestuurders een reëel gevaar voor zichzelf en voor andere weggebruikers in het verkeer”, meldt het parket van Halle-Vilvoorde.

De campagne betekent het extra werk voor het parket. “Verkeersveiligheid is echter een prioriteit en daarom vinden wij deze extra inspanning dan ook niet meer dan logisch. We willen inzetten op bewustmakende acties en anderzijds op een repressieve aanpak. We zijn ervan overtuigd dat deze combinatie zal kunnen bijdragen aan meer verkeersveiligheid en zullen dit soort acties in de toekomst dan ook herhalen”, meent het parket.

De komende maanden zullen autobestuurders zich tijdens een 15-tal themazittingen moeten verantwoorden bij de politierechter in Halle en Vilvoorde. “Ze riskeren een geldboete van 240 tot 4.000 euro en een intrekking van het rijbewijs van 8 dagen tot 5 jaar”, aldus het parket.