Politie verspreidt robotfoto van verdachte home-invasion in Dilbeek

Op donderdag 17 oktober 2019, rond 2u30, gebeurde een home-invasion in de Geraardsbergsestraat in Dilbeek. De speurders zijn op zoek naar twee verdachten. Van een van hen kon de politie een robotfoto opstellen. “De eerste dader, de man op de robotfoto, is normaal gebouwd, heeft donker haar, bruine ogen en een blanke huidskleur. Hij sprak Nederlands met een accent. Hij is waarschijnlijk tussen de 18 en 20 jaar oud. Op het ogenblik van de feiten droeg hij witte stoffen handschoenen”, klinkt het bij de politie. “De tweede dader, is mager gebouwd en groter dan de eerste verdachte. Hij heeft blond haar en een blanke huidskleur. Ook hij is waarschijnlijk tussen de 18 en 20 jaar oud. Op het ogenblik van de feiten droeg hij donkere kledij waarvan de bovenkleding met kap.” Wie meer informatie heeft over de verdachten, kan contact opnemen op het gratis nummer 0800/30 30 0. Getuigen kan via opsporingen@police.belgium.eu.