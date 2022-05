Politie Zennevallei controleert taxi’s: “Tien chauffeurs niet in orde”

Vorige week controleerde de politiezone Zennevallei een dertigtal taxivoertuigen. Tien van hen bleken niet in orde met de taxiwetgeving. Er werden ook nog andere verkeersinbreuken vastgesteld, twee voertuigen werden in beslag genomen.

Vorige maandag werden tien taxivoertuigen aan de kant gezet op de Nijvelsesteenweg in Halle. Vier van hen bleken in overtreding met de taxiwetgeving. Daags nadien werd de actie herhaald aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Daar bleken zes van de zeventien taxivoertuigen niet in orde te zijn. “Verder werden er ook vier personen betrapt op het gebruik van de gsm achter het stuur. Van twee personen werd het rijbewijs onmiddellijk voor acht dagen ingetrokken als gevolg van de verstrengde aanpak van parket en politie”, zegt Anneleen Adang van de politiezone Zennevallei.

Tot slot bleken twee voertuigen niet te beschikken over een geldig verzekeringsbewijs. “De voertuigen werden dan ook in beslag genomen. Eén persoon beschikte niet over een geldig rijbewijs en één persoon was in het bezit van verdovende middelen”, aldus nog Adang.