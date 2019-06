Politie Zennevallei over vrijlating moordenaar Kitty: “Wonden nog maar eens opgereten”

Vrijdag kwam Nourredine Cheikni vervroegd vrij. Hij zat tien jaar in de cel voor de moord op politieinspecteur Kitty Van Nieuwenhuysen. Kitty werd doodgeschoten in Lot in 2007. “De daders konden uiteindelijk worden gevat en werden alle drie veroordeeld tot 30 jaar cel. Alle drie zitten ze al enkele jaren in de gevangenis, maar sinds een paar jaar proberen ze vroegtijdig vrij te komen. Steeds opnieuw vragen de veroordeelden om vroegtijdig vrij te komen en steeds opnieuw worden de slachtoffers geconfronteerd met de feiten en de verdachten. Steeds opnieuw worden wonden opengereten. De slachtoffers krijgen geen rust en dat knaagt”, zegt korpschef Mark Crispel. “Als korpschef kan ik de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank plaatsen en verklaren. Als burger en als mens heb ik het dus zeer moeilijk met de vroegtijdige vrijlating. Uit de gesprekken met Peter, de collega die bij Kitty zat en nog actief is in ons korps, kan ik afleiden dat het dossier nog steeds zijn dagelijks leven overheerst. Dat doet mij iets.”

Ook collega en slachtoffer Peter Vanstalle is erg ontgoocheld over de gang van zaken. ““De vrijlating van Cheikni komt hard aan. Hoewel het wettelijk volledig in orde is, is het dit op menselijk vlak niet. Wat is 10 jaar in de cel zitten voor het vermoorden van een jonge politieagente, de poging om een tweede politieagent en een burger te vermoorden? Drie gezinnen zijn voor de rest van hun leven getekend en moeten met de gevolgen leven. 30 jaar uitgesproken en maar 10 jaar zitten. Het ontmoedigt mij. Hoe moet ik dit nu uitleggen aan mijn kinderen, familie en vrienden? Hoe kijkt de bevolking nu naar justitie en politie? Dit geeft maar weinig vertrouwen.”