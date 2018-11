Politie zoekt dader die twee keer Leeuwse apotheek overviel

Het parket van Halle-Vilvoorde is op zoek naar de man die in mei en juli van dit jaar twee keer apotheek Moonen in Sint-Pieters-Leeuw overviel.

Op 9 mei kwam de man met een sjaal voor zijn gezicht de apotheek binnen. Onder bedreiging van een vuurwapen eiste hij de kassa te openen. De dader plaatste een voorwerp tussen de deur zodat hij niet werd opgesloten. Hij stak zijn buit in een witte plastiekzak en verliet in looppas de plaats van de feiten. De dag voordien werd dezelfde persoon gefilmd door de bewakingscamera’s toen hij de buurt verkende.

Zeven weken later, op 25 juli 2018, pleegde dezelfde dader opnieuw een overval op de apotheek. Hij bedreigde het personeel dit keer met een mes en eiste zo het geld uit de kassa. Op het ogenblik dat hij vertrok, liet hij zijn mes vallen. Hij raapte het snel terug op en liep nadien weg.

De dader is van Noord-Afrikaanse origine en is ongeveer 1m75 lang en mager. Hij is ongeveer 25 jaar oud en heeft een getaande huid. Hij heeft donker haar en donkere ogen. Zijn gezicht is lang en smal en hij spreekt Frans. Op 9 mei droeg hij een zwarte training, een zwarte pull, witte sportschoenen en een zwarte sjaal. Op 25 juli droeg hij een zwarte trainingsbroek met rode laterale banden.

Herkent u deze dader of weet u waar hij zich bevindt, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu