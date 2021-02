Politiezone Zennevallei: "Zones uit Halle-Vilvoorde en Leuven stellen manschappen ter beschikking"

In totaal zitten zo'n 200 werknemers van de politiezone Zennevallei en hun gezinnen in quarantaine. Na afloop van het crisisoverleg vandaag blijkt de solidariteit onder de politiezones uit onze provincie groot. "Alle zones van Halle-Vilvoorde en meerdere zones uit Leuven engageerden zich om ploegen ter beschikking te stellen van onze politiezone", zegt Anneleen Adang van de politiezone Zennevallei. "Ook de federale politie en meer in het bijzonder de federale gerechtelijke politie en de federale bestuurlijke politie toonden zich solidair."

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft haar steun toegekend voor de samenwerking. De politieploegen zullen aangestuurd worden door een lokale cel die de nodige terreinkennis heeft. "We benadrukken dat de basispolitiezorg ondanks de maatregelen verzekerd blijft door de steun van andere politiezones. Het is alvast de bedoeling de maatregelen bij het einde van de krokusvakantie te kunnen opheffen", aldus Adang.

De politieposten van de zone zijn wel gesloten. Inwoners die een klacht willen indienen, kunnen terecht in het politiekantoor van de politiezone Rode in Sint-Genesius-Rode of die van de politiezone Pajottenland in Kester.