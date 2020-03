Prijs asperges keldert door sluiting horecazaken

De prijzen voor asperges zijn helemaal ingestort wegens het sluiten van de horecasector. Die vormt een belangrijke afzetmarkt voor dit streekproduct. "Normaal gezien is de prijs per kilo zo’n 10 à 11 euro, maar momenteel is dat nog maar 4 euro per kilo,” aldus Vanessa Saenen, woordvoerster van de Boerenbond.

"De aspergetelers zitten momenteel met de handen in haar. Naast de prijsdaling komen ze door het sluiten van de grenzen op dit ogenblik ook arbeidskrachten te kort voor de oogst, die in het geval van asperges handmatig gebeurt. Vooral grote bedrijven krijgen de asperges niet meer geoogst en overwegen om de groente in de grond te laten staan. Hierdoor kan die grond dit seizoen niet meer gebruikt worden voor een tweede oogst. Ook de transportkosten zijn gestegen," legt Saenen uit.

Helpers gezocht

De Boerenbond lanceerde donderdag via de website werkers.be al initiatieven om mensen aan te trekken die landbouwers willen helpen bij de komende oogsten. "Gespreid over een volledig jaar heeft de land- en tuinbouw 60.000 arbeidskrachten nodig waarvan 9 op de 10 normaliter uit het buitenland wordt gerekruteerd. Door de coronacrisis is dit echter niet mogelijk,” aldus Saenen. Op dit ogenblik is er mankracht nodig voor het oogsten van asperges. Volgende maand, in april, moeten bovendien ook heel wat lentegroenten en bijvoorbeeld aardbeien geoogst worden.