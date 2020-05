Primeur in Pajottenland: Herne heeft pakjesautomaten

Niet thuis op het moment dat een pakje wordt afgeleverd? Of niet snel genoeg voor een gehaaste koerier? Het kan af en toe wel eens mislopen bij online bestellingen. Om het probleem op te lossen, plaatste Herne pakjesautomaten. “De voorbije weken plaatsten we, in samenwerking met bpost, reeds een eerste pakjesautomaat aan de sporthal te Herne en een tweede aan het kerkhof in Herfelingen. Voor Sint-Pieters-Kapelle wordt nog naar een geschikte locatie gezocht, zodat elke deelgemeente haar eigen pakjesautomaat heeft”, zegt schepen van Middenstand Lieven Snoeks (CD&V).

De pakjesautomaten kunnen vanaf morgen gebruikt worden. Elke automaat bevat 70 lockers. Gebruikers kunnen er pakjes verzenden, ontvangen en retourneren. De bediening werkt met een QR-code. Mensen hebben vijf dagen om het pakje op te halen. “De pakjesautomaat zal op termijn ook de lokale economie stimuleren. Handelaars die de pakjesautomaat gebruiken en een locker huren worden 24 uur op 7 bereikbaar doordat zij hun verzend- en ontvangstmogelijkheden na de openingsuren kunnen uitbreiden”, aldus Snoeks.