Problemen bij Belnet legt dienstverlening gemeenten plat

Volgens de VVSG gaat het in totaal om zo'n 100 gemeenten in Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen. Heel wat gemeenten zijn telefonisch niet bereikbaar, ondervinden problemen met hun internetverbinding of kunnen computerprogramma's niet opstarten. "Een op de drie gemeenten heeft netwerkproblemen", meldt de VVSG op Twitter. "Het gaat niet om hacking, wel om een technisch defect bij de provider. Die doet er alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen." Wanneer alles opnieuw normaal zal werken, is niet duidelijk.

In Meise ondervinden ze heel wat problemen. "Het administrief centrum, OCMW, de bibliotheek, scholen, Akademie, het zwembad De Wauwer en GC de Muze zijn momenteel telefonisch niet bereikbaar", meldt de gemeente. Ook in de gemeente Steenokkerzeel is het gemeentehuis telefonisch niet bereikbaar. "De dienst Burgerzaken en Omgeving kunnen ook niet werken in hun programma’s. Een bezoekje aan het gemeentehuis kan je daarom best uitstellen", meldt de gemeente.

Naast Steenokkerzeel en Meise laten ook de gemeenten Asse, Lennik, Galmaarden, Herne, Pepingen en de stad Vilvoorde op sociale media weten dat ze problemen ondervinden met hun computernetwerk.