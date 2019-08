Problemen met waterbedeling in Halle

De problemen doen zich op tal van plaatsen voor in Halle. "Op de Biezeweide is er een lek ter hoogte van het huisnummer 169. Buurtbewoners kunnen ter hoogte van nummer 175 water verkrijgen. In de Veldstraat is er een lek in het voetpad waardoor de waterleiding noodgedwongen moest afgesloten worden", meldt de stad Halle.

Ook op hoek van de Dreef en de Kasteelstraat en de Koning Boudewijnlaan komt er amper water uit de kraan. "Tot slot waren vannacht in de Edgard Tinelstraat ook moeilijkheden, maar de grootste problemen zijn daar intussen voorbij. De Watergroep is op verschillende plaatsen aan de slag zodat de waterbedeling tegen vanmiddag opnieuw in orde zou moeten zijn", aldus de stad Halle.