Professor Dirk Devroey: "Een sprankeltje hoop"

VUB-professor Dirk Devroey baseert zich op de besmettingscijfers die hij en zijn team dagelijks analyseren. "Ik ben voorzichtig optimistisch. De cijfers dalen in 7 van de 10 provincies, maar vooral de daling van de positiviteitsratio maakt mij hoopvol", legt Devroey uit. "We zouden verwachten dat deze ratio zou toenemen door het gerichter testen, maar dat is niet het geval. Dat is een goede reden om nu maximaal de maatregelen na te leven."

Vorige week was de professor één van de eerste die pleitte voor een strenge lockdown. "De ziekenhuizen liggen overvol, de reguliere zorg moet uitgesteld worden. Opnames en sterftes zullen nog drie weken toenemen. De recente maatregelen hadden veel vroeger moeten genomen worden. De huidige daling is een lichtpunt om vol te houden."

Ook Sciensano ziet een lichtpuntje in het aantal besmettingen, al blijft het voorzichtig. "De sneltrein minder wat vaart, maar raast nog steeds door ", zegt Steven Van Gucht. "De vertraging op nationaal niveau lijkt vooral gedreven te zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams- en Waals-Brabant. In deze gebieden zien we voor het eerst sinds lang dalende cijfers gaande van -3 tot -11% op weekbasis."