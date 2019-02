Provincie bespaart 4,5 miljoen euro

Vanaf 1 januari telt de provincieraad 36 in plaats van 72 leden en zijn er minder gedeputeerden en minder raadscommissies. Daardoor spaart de provincie heel wat vergoedingen uit, ruim 560.000 euro per jaar. Verder worden enkele subsidies herbekeken, wat leidt tot een besparing van nog eens 77.000 euro per jaar. Gespreid over de hele legislatuur komt dit neer op een besparing van in totaal 4,5 miljoen euro.