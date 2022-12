Provincie bestudeert verschillende vormen van waterrecreatie in domeinen

De verontwaardiging was groot toen de provincie Vlaams-Brabant enkele maanden geleden het zwembad in het domein van Huizingen sloot. Met een studie wil de provincie onderzoeken wat nog mogelijk is van waterrecreatie in Huizingen. “We trekken de toekomst van de zwembaden dus opnieuw volledig open”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Aan de hand van een studie wordt er gezocht naar de meest geschikte en haalbare ontwikkeling voor elk domein. De definitieve keuze zal echter gemaakt worden in de volgende legislatuur.”

Het onderzoek naar wat mogelijk is zal in verschillende fases verlopen. “Voor elk domein worden vier scenario’s onderzocht: de verbouwing van de bestaande infrastructuur, nieuwbouw, de bouw van een zwemvijver en de inrichting van speelwater”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Op basis van de scenario’s worden twee toekomstbeelden per provinciedomein naar voren geschoven. Daarna worden de toekomstbeelden verder uitgewerkt.”