Provincie investeert in meer en betere natuur

De provincie Vlaams-Brabant investeert meer dan 400.000 euro in negen projecten die de biodiversiteit in Vlaams-Brabant moeten verbeteren. Eén van de projecten is ‘Een boost voor kamsalamander in Oxdonk’ van Regionaal Landschap Brabantse Kouters, waardoor de bescherming van de kamsalamander in de regio opnieuw steun krijgt.

De voorbije jaren werden al inspanning geleverd om de kamsalamander beter te beschermen, onder meer door poelen te ruim en een nieuwe aan te leggen. “Het gaat niet zo goed met de Europees beschermde soort”, zegt Sam van de Poel, amfibie-expert van Natuurpunt. “Zonder onze hulp gaan de regionale populaties achteruit. Water- en landhabitat moet aangelegd, ingericht en beheerd worden. Als je de veeleisende kamsalamander eenmaal in je poel hebt, betekent dit dat de waterkwaliteit en leefomgeving prima in orde is. De kamsalamander is een paraplusoort. Als het leefgebied geschikt is voor deze soort, vind je gegarandeerd ook veel ander leven.”

Vlaams-Brabant trekt daarom 45.000 euro uit voor het project van Regionaal Landschap Brabantse Kouters, dat de kamsalamender beter wil beschermen. Verder krijgen ook natuurprojecten rond vleermuizen in onder meer Asse en Zemst en natuurverbinding rond het Zoniënwoud in de Druivenstreek en Sint-Genesius-Rode. “We investeren in onze natuur”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “In het sterk verstedelijkte en dichtbevolkte Vlaams-Brabant is het niet makkelijk om de natuur weer dichtbij de mensen te brengen. Daarom krijgen projecten die de biodiversiteit in onze provincie versterken onze steun.”