Provincie zet in op toekomst Brabants trekpaard

In onze regio kregen projecten uit Dilbeek, Galmaarden, Herne, Kampenhout, Lennik, Londerzeel, Opwijk, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Vilvoorde, Wemmel en Zemst middelen van de provincie voor publieksactiviteiten met het Brabants trekpaard. Zo wil de provincie functioneel en recreatief gebruik aanmoedigen en het draagvlak versterken bij het grote publiek. “Het aantal aanvragen steeg elk jaar, wat bewijst dat de trekpaardensector groeit en bloeit,” aldus Monique Swinnen (CD&V), gedeputeerde voor toerisme, plattelandsontwikkeling en Europa.

Toekomst

Met Europese subsidies werkt de provincie ook een programma uit voor plattelandsontwikkeling. Daarin werkt het aan de toekomst van het Brabants trekpaard. Zo zijn er al documentaires gemaakt over drie trekpaardtechnieken: ploegen, optuigen en boomslepen. Ook is er de website www.brabantstrekpaard.be. Momenteel wordt er gewerkt aan vier nieuwe projecten, waarbij het Brabants trekpaard actief wordt ingeschakeld bij de hopteelt, in de fruitteelt en wijnbouw, als therapiepaard in de zorgsector en in de afvalophaling.