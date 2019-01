Raad van State geeft negatief advies voor megagevangenis

Volgens de verenigingen zouden zowel de stedenbouwkundige vergunning als de milieuvergunning een negatief advies gekregen hebben. Beide vergunningen zouden geannuleerd worden. De gevangenis moet plaats bieden aan 1.190 gedetineerden, verspreid over acht gebouwen. Normaal start de bouw van de gevangenis in april van dit jaar en moet die tegen 2022 operationeel moeten zijn. Vraag is of die data nu gehaald worden.

Verenigingen die tegen de komst van de gevangenis zijn, berekenden vorig jaar dat de gevangenis de federale overheid 25 jaar lang 40 miljoen euro zou kosten. Dat komt neer op een hallucinant prijskaartje van 1 miljard euro.