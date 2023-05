Recordeditie voor LikART

Afgelopen weekend kon je in Liedekerke wandelen of fietsen langs alle mogelijke vormen van kunst tijdens LikART, een tweedaags kunstenfestival met expo's, workshops en animatie. Maar liefst 150 artiesten gaven het beste van zichzelf, en dat trok heel wat bezoekers.

Het kunstenparcours LikART werd voor het eerst gehouden in 2017. Daarna volgde een aan corona aangepaste editie in 2021. Na de ‘lightversie’ stond er afgelopen weekend opnieuw een volwaardige editie op de agenda. Je kon er onder meer koorddanser Johan Wuyts aan het werk zien. “Ik vind het een heel mooi concept. Het geeft de kans aan kleinere organisaties of gezelschappen om op te treden en hun kunsten te tonen in een heel mooie setting.”

Het mag duidelijk zijn dat de formule van LikART blijft aanslaan. Het kunstenparcours mocht zo’n 3.000 bezoekers verwelkomen, een absoluut record.