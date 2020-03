Recyclageparken mogen volgende week opnieuw open

Vanaf volgende week dinsdag 7 april mogen recyclageparken opnieuw de deuren openen, maar ze moeten zich wel aan strenge maatregelen houden. Zo moeten de social distancing-regels gerespecteerd worden, waardoor maar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd het recyclagepark zal kunnen betreden. Recyclageparken wordt aangeraden om op afspraak via een reservatiesysteem te werken, waardoor bezoekers automatisch gespreid worden.

Wanneer toch wachtrijen ontstaan zullen de mensen verplicht worden om in hun wagen te wachten. De intercommunales die de parken beheren moeten ook alcoholgel en andere reiningsmiddelen voor de werknemers voorzien. Verder wordt fysiek contact op elke mogelijke manier vermeden. Het gaat dan om het nakijken van identiteitskaarten of betalen met cash. De gemeenten moeten ook politietoezicht garanderen.

Intercommunales moeten de huis-aan-huisophaling blijven garanderen. Asbest wordt voorlopig niet ingezameld. Gemeentearbeiders of interimkrachten tot slot mogen ingezet worden om personeelstekorten op te vangen. De vraag om de parken terug te openen komt van de gemeentebesturen. Zij zagen de voorbije weken het aantal sluikstorten toenemen. In onze regio telde intercommunales Incovo en Interza bijvoorbeeld de helft meer illegaal gestort afval.

"De sluiting van de recyclageparken enkele weken geleden was noodzakelijk. Ook de afvalintercommunales waren daarvoor vragende partij", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Bij aanvang van de coronamaatregelen was het een ware overrompeling met veel bezoekers die erg nonchalant met de richtlijnen omgingen. Zo brachten ze zichzelf én anderen in gevaar. Die situatie was onhoudbaar. Intussen lijkt iedereen de ernst van de zaak te begrijpen, waardoor de parken gecontroleerd terug open mogen."