Remco Evenepoel strijdvaardig: "Ik keer sterker dan ooit terug"

Remco Evenepoel is terug in ons land na zijn zware val in de Ronde van Lombardije zaterdag. Met een privéjet van Deceunick-Quick.Step werd hij gisteren vanuit Italië overgevlogen. Evenepoel wordt momenteel verzorgd in het ziekenhuis van Herentals. Vanop zijn ziekenhuisbed stuurde hij een strijdvaardige boodschap de wereld in. "We gaan het heel rustig aan doen, maar er alles aan doen om sterker terug te keren."

Evenepoel schatte zaterdag in de afdaling van de Muro di Sormano een bocht verkeerd in en dook metersdiep het ravijn in. De wielrenner uit Schepdaal houdt er breuken in z'n bekken en schaambeen én een gekneusde long aan over. "Het gaat goed met mij op dit moment. Het transport naar België is goed verlopen", aldus de wielrenner uit Schepdaal. "Ik wil iedereen bedanken die mij gesteund heeft de voorbije dagen. Het zijn er te veel om op te noemen. Ook de berichten van supporters helpen me op een positieve manier."

De komende dagen wordt Evenepoel verder onderzocht in het ziekenhuis van Herentals. Hoe dan ook zit zijn seizoen er op. "Het team en ik kijken al uit naar het volgende seizoen, maar we gaan het rustig aanpakken. Er is geen haast bij. We gaan het stap per stap aanpakken, maar ik zal er alles aan doen om een nog betere renner te worden. Ik keer sterker dan ooit terug", aldus Evenepoel.