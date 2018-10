RINGtv-kijkers straks weer thuis uit Catalonië

De vijfdaagse wijnreis met RINGtv naar Catalonië eindigt vandaag. Een veertigtal gelukkigen genoten en savoureerden dat het een lieve lust was in een reeks uitgelezen wijndomeinen (Carles Andreu, Clos Berengeur, Celler Tarroné en coöperatieve Portell) in de regio’s Priorat en Terra Alta. Ook de Catalaanse keuken en cultuur werden de voorbije dagen uitgebreid verkend. De RINGtv-delegatie logeerde in de Parador de Lleida, één van de vele luxueuze en charmante staatshotels die Spanje rijk is. Alles verliep onder de kundige leiding van Guy Van Keerbergen en Rudy Jans van wijnhandel Sacacorchos in Kortenberg. Benieuwd naar al dat moois? Een uitgebreid verslag van de trip naar Catalonië is binnenkort te zien in VIVA! Wijnen op RINGtv.