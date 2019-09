RINGtv zoekt Nieuwsneuzen in het buitenland

Voor de vierde editie van de Nieuwsneuzenwedstrijd gooit RINGtv het over een andere boeg. We zoeken leerlingen uit de regio die dit schooljaar een periode in het buitenland studeren. Zij zullen op onze zender verslag uitbrengen over hun avontuur.

RINGtv is er de voorbije drie jaren met ‘Nieuwsneuzen’ in geslaagd om enkele honderden jongeren warm te maken voor nieuws. Telkens leverden klassen van verschillende secundaire scholen een felle strijd om de beste journalistieke bijdragen te leveren voor onze website, sociale media en tv-uitzendingen. Vorig jaar legden onze Nieuwsneuzen in aanloop naar de verkiezingen regionale politici op de rooster.

Nu zoeken we leerlingen die dit schooljaar les volgen in het buitenland en daar onze lokale correspondent willen worden. De 18-jarige Miro Van Vreckem uit Bever heeft zich al ingeschreven als Nieuwsneus. Hij volgt les op één van de meest noordelijke landbouwscholen ter wereld in Noorwegen en brengt verslag uit over zijn avontuur op RINGtv. Met zijn smartphone filmt hij bijzondere gebeurtenissen en ervaringen, zoals de eerste keer het Noorderlicht zien. Via Skypegesprekken zal hij de beelden becommentariëren.

Leerlingen uit de regio die net zoals Miro willen ervaren wat het is om reporter te zijn, kunnen nog steeds Nieuwsneus worden. Wie zich wil inschrijven of vragen heeft, kan mailen naar nieuws@ringtv.be