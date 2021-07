Rode Kruis zoekt dringend bloeddonoren: "De voorraad staat zwaar onder druk"

Het Rode Kruis is dringend op zoek naar bloeddonoren zodat het aan de vraag van ziekenhuizen kan blijven voldoen. “De voorraad staat zwaar onder druk en de opkomst van donoren is zorgwekkend laag”, zegt woordvoerder Nena Testelmans.

Het Rode Kruis merkt tijdens de zomer traditiegetrouw een daling van het aantal bloeddonaties. “Heel wat donoren zijn op reis of zijn door de vakantie misschien vergeten om een afspraak te maken”, zegt Testelmans. “Daarnaast hebben de overstromingen en corona ook een invloed. Door het COVID-19-vaccin twijfelen mensen misschien of ze wel bloed mogen geven. Nochtans is dat absoluut geen probleem. Wie gevaccineerd is, mag 48 uur na zijn vaccinatie alweer bloed geven, als er zich geen problemen hebben voorgedaan.”

Rode Kruis Vlaanderen verzekert dat de bloedinzamelingen in een veilige en hygiënische omgeving gebeuren. “Dagelijks rekent het Rode Kruis op zo’n 1.250 bloeddonaties die nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. We willen mensen aansporen om langs te komen en bloed te doneren. Want als deze trend zich blijft voortzetten, komt de voorraad zwaar onder druk te staan”, besluit Testelmans.