RSC Anderlecht zoekt gastgezinnen in de Rand rond Brussel

Voetbalclub Anderlecht is in onze regio op zoek naar gastgezinnen voor jong talent, de zogenaamde Purple Talents. Sommigen van hen wonen ver weg. Bedoeling is dat de jonge voetballers overstappen naar een school in de buurt van de club en verblijven in een gastgezin, om zo efficiënt mogelijk studeren en voetballen te combineren.

Kenny en Killian Liema uit La Louvière verblijven sinds drie maanden in een gastgezin in Huizingen bij Beersel. Hun gastouder Patrick is leraar en vangt al zeven jaar jonge talenten van Anderlecht op. “Ik ben een sportfanaat en grote supporter van Anderlecht,” vertelt hij. Patrick wil jonge voetballers ook helpen in hun ontwikkeling tot topsporters. En daar hoort structuur en discipline bij: “ze moeten hier vroeg gaan slapen, hun tanden poetsen voor het slapengaan en huiswerk wordt nagekeken.” De jongens beamen: "we hebben meer tijd nu voor ons huiswerk en om te rusten."

Patrick wordt als gastouder begeleid door de pedagogische cel van Anderlecht. Die wil het aantal gastgezinnen nu uitbreiden, om in het totaal zo’n twintig jonge talenten in de regio te kunnen onderbrengen. “Omdat we in dit project geloven,” vertelt Yannick Kindermans, jeugdcoach bij RSCA. “De succesverhalen zijn er: kijk naar het goeie voorbeeld van Leander Dendoncker of Jérémy Doku. Zij zijn via deze manier van werken aan de top geraakt.”

Wie interesse heeft om een gastgezin te zijn voor RSCA kan contact opnemen met host@rscanderlecht.be.