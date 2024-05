Vlaanderen pompt bijna half miljoen euro extra in atletiekpiste Huizingen: “Problemen structureel aanpakken”

Bij de start van de renovatie van de atletiekpiste stoten arbeiders echter op onvoorziene problemen: verborgen onder de vroegere toplaag blijken er oneffenheden en fouten in de helling van de piste te zitten. De werken worden dan ook meteen stilgelegd, waardoor er al maanden niet kan gesport worden. “Zonder structurele oplossingen zou de piste ook niet meer gehomologeerd kunnen worden, waardoor er nooit meer wedstrijden zouden kunnen doorgaan”, zegt minister Weyts. “Noch de provincie, noch de Stad Halle kunnen de extra kosten dragen. De piste is heel belangrijk voor de streek, dus doen we vanuit Vlaanderen een extra inspanning. Zo kan er snel weer gesport worden en kunnen er nog lang wedstrijden doorgaan in Huizingen.”

De piste is de thuisbasis van Olympic Essenbeek-Halle, maar wordt door nog veel meer mensen gebruikt. “De onderliggende asfaltlaag zal helemaal afgeschraapt en vervangen worden. De atletiekpiste kan dan volledig heraangelegd en opnieuw gehomologeerd worden”, aldus Weyts. “De 460.000 euro aan extra middelen komen uit het Vlaamse Randfonds omdat de atletiekpiste een bovenlokaal belang heeft.”