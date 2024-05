Annick leeft al zeven jaar met fibromyalgie: “De buitenwereld begrijpt ons vaak niet”

Zeven jaar geleden kreeg Annick Trochs na anderhalf jaar zoeken de diagnose fibromyalgie. Dat is een aandoening die chronische pijn veroorzaakt in spieren en bindweefsel, omdat het brein pijnprikkels verkeerd interpreteert. De ziekte is niet zichtbaar, waardoor weinig mensen ze kennen. “Stel je voor dat je van een trap valt en je daarbij ernstig pijn doet. Als je vervolgens rechtstaat, is het alsof er iemand tegen de plekken waar je pijn hebt, zit te schoppen”, legt Annick de ziekte uit. “In plaats van dat het geneest, blijft de pijn.”

De ziekte verandert het leven van Annick drastisch. “Als we uitgenodigd worden op een etentje, moet ik soms even gaan liggen van de pijn. Mensen die niet weten dat ik fibromyalgie heb, kijken dan soms raar op”, zegt Annick. “We vervallen vaak in eenzaamheid omdat mensen ons niet begrijpen voor de buitenwereld, het is eigenlijk een onzichtbare ziekte voor de buitenwereld.”

De aandoening is complex en heeft geen concrete oorzaak. Elke patiënt ervaart fibromyalgie anders. Daardoor is het vaak lang wachten op een diagnose. “Ik ben mijn broer dan ook bijzonder dankbaar dat hij de aandoening onder de aandacht brengt door op eigen initiatief de 20 kilometer van Brussel te lopen”, besluit Annick.

Sinds deze maand is er in Ternat ook een lotgenotenbijeenkomst voor fibromyalgiepatënten uit de buurt. Die wordt georganiseerd door Joëlle Budie via BOFiP, de Belgische Organisatie voor Fibromyalgiepatiënten. Elke eerste maandag van de maand komen ze samen in de sporthal. Wij gingen langs tijdens zo'n bijeenkomst: