Jubileumeditie Horst Arts & Music Festival uitverkocht: “Viering van kunst, muziek en architectuur”

In de afgelopen tien jaar heeft Horst Arts & Music zich weten te positioneren in het internationale festivallandschap. Onkruid, de organisatie achter Horst Arts & Music en Asiat Park, kreeg onlangs nog een Ultima, een Vlaamse Cultuurprijs, in de categorie cultureel ondernemerschap. Ook dit jaar combineert het festival muziek en kunst op een eigenwijze manier. Zo zijn er de videoprojecties op de koeltorens. “Het is het werk van de Griekse digitale kunstenaar Theo Triantafyllidis”, zegt artistiek leider Louise Goegebeur. “Zijn werk komt tot z'n recht in een context waar de grens tussen de fysieke, werkelijke wereld en een digitale fantasiewereld vervaagt. Een festival is de gedroomde setting voor een artistieke presentatie van deze schaal én de festivalganger de ideale toeschouwer.”

Horst Arts & Music Festival is gisteren gestart en gaat nog door tot en met zaterdag. “Er zijn in totaal zes podia en zo’n 165 kunstenaars, architecten en muzikanten uit binnen- en buitenland", zegt coördinator Jochem Daelman. "Meer dan 600 vrijwilligers steken tot slot mee de handen uit de mouwen."