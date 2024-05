Toch geen gelijktijdige afsluiting van tunnels van Leonardkruispunt: “Maar ook komende dagen nog verkeershinder”

Gisteren waarschuwde het Agentschap Wegen en Verkeer voor heel wat verkeershinder. “De grootschalige ontlasting van de tunnels bleek niet noodzakelijk”, zegt Anton De Coster. “De kans was groot dat tijdens de vijzeloperatie twee uur lang geen verkeer meer in de tunnels en bovenop het kruispunt had mogen rijden. Tijdens de operatie werd de beweging van de structuur echter constant gemonitord, en daaruit is gebleken dat het geen probleem is om tijdens het vijzelen nog verkeer te laten rijden.”

Voor het overige blijft de planning ongewijzigd, dus ook dit weekend zal er verkeershinder zijn. “Wie uit vakantie terugkeert en via het oostelijke deel van de Ring rond Brussel of de E411 rijdt, moet rekening houden met stevige files en mogelijk hoog oplopende wachttijden", aldus Anton De Coster het Agentschap Wegen en Verkeer. “We raden de mensen om deze zone zoveel mogelijk te mijden.”