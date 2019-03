Schaatsbaan Liedekerke sluit niet

Sport Vlaanderen ontkent met klem dat de schaatsbaan in Liedekerke met sluiting is bedreigd. Vlaams parlementslid en inwoner van Liedekerke Katia Segers was ongerust over het feit dat Vlaanderen alle sportlocaties onder de loep neemt.

Met de studie wil Sport Vlaanderen ‘Centers of Excellence’ bouwen waarbij elk sportcentrum een eigen identiteit krijgt en zich gaat toeleggen op één sporttak. Omdat Vlaanderen drie ijspistes telt, bestond de kans volgens Segers dat de schaatshal van Liedekerke zou sluiten. Sport Vlaanderen ontkent.

“De locatie in Liedekerke wordt verder ontwikkeld in als ijspiste. We hebben vorig jaar 290.000 euro geïnvesteerd in de schaatsbaan, dus van sluiting is dan ook absoluut geen sprake. Om Liedekerke om te vormen tot een Center of Excellence zijn nog meer investeringen nodig, onder meer aan de vloer van de ijspiste. Die kosten worden nu allemaal in kaart gebracht in alle Sport Vlaanderen-centra. Het is aan de volgende regering om een beslissing te nemen,” zegt Ron Wagemans van Sport Vlaanderen.