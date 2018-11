Schepdaalnaar schrijft biografie Eden Hazard

Voetballer bij Chelsea en Rode Duivel: Eden Hazard is wereldtop. Hoe hij zich van speelvogel tot wereldtopper heeft ontpopt, dat beschrijft sportjournalist Frank Van de Winkel uit Schepdaal, bij Dilbeek, in zijn nieuwste boek 'Eden Hazard, tussen de lijnen'. Van de Winkel werkte anderhalf jaar aan de biografie van Eden Hazard.

We zoeken Frank Van de Winkel op in het stadion van Tubeke, net voorbij de taalgrens met Halle. Een belangrijke plek in de ontwikkeling van de voetballer Eden Hazard.

“Hazard startte zijn voetbalcarrière in zijn thuisgemeente 's Gravenbrakel. Daarna verkaste hij naar Tubeke. De club ligt op tien kilometer van zijn deur, een club die toen in de tweede klasse van het Belgische voetbal speelde. Tubeke staat vandaag nog altijd bekend staat om zijn zeer goede jeugdwerking. Daarom is hij ook toen naar hier gekomen,” zegt Van de Winkel.

Hazard valt onmiddellijk op. Hij mag gaan testen bij Anderlecht, maar Hazard en zijn gezin kiezen voor het Franse Rijsel. Eden is dan 14 en gaat op internaat. De leerkrachten die Frank interviewde voor zijn boek herinneren Hazard als een sympathieke speelvogel.

“Telkens Hazard in de klas een fout antwoord gaf, had hij blijkbaar hetzelfde antwoord klaar. ‘C'est parce que je suis Belge.’ Dan lag heel de klas in een deuk: "ik ben maar en Belg, neem mij niet kwalijk dat ik hier een flater sla,” gaat Van de Winkel verder.

Anderhalf jaar schrijft de Schepdaalnaar aan de biografie. Hazard zelf werk er niet aan mee, zijn ouders wel. Toch geeft de biografie een unieke inkijk in de ziel van Eden Hazard. Tal van leuke anekdotes en weetjes worden gekoppeld aan een rode draad: Hoe kan een mens slagen op wereldniveau en wat kan van Hazard tegelijkertijd zo’n gelukkig mens maken?

“Ik denk dat het naast zijn doorzettingsvermogen toch zijn emotionele intelligentie is. Bovendien is Eden een liefhebber van schoonheid. De schoonheid in het voetbal, de schoonheid in het leven. Misschien moeten wij die schoonheid ook wat meer waarderen,” besluit Van de Winkel.