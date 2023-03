Schilder Thierry Van Vreckem live aan het werk

Een live performance van vijf kunstenaars. Dat viel afgelopen weekend te beleven in kunstgalerij Art Center Horus in het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem. Onder de kunstenaars landschapsschilder en fotograaf Thierry Van Vreckem uit Bever en Sylvie Dupont uit Sint-Genesius-Rode.

Kunstschilder-en fotograaf Thierry Van Vreckem uit Bever en vier andere artiesten gaven afgelopen weekend een live performance in kunstgalerij Art Center Horus in Sint-Martens-Latem. De bezoekers kregen extra waar voor hun geld. “Het is boeiend om als bezoeker de schilders live aan het werk te zien”, zegt galerijhoudster Niña Van den Bosch. “De meerwaarde is dat zij vragen kunnen stellen en actief betrokken worden bij het creatieve proces van de kunstenaars.”

Dat is ook het geval bij de Beverse artiest Thierry Van Vreckem. Hij toont de bezoekers hoe hij te werk gaat wanneer hij aan zijn landscapsschilderijen begint. “Mijn grootste inspiratiebron is het Pajottenland. Net als in mijn fotografie wil ik in mijn schilderijen het minimalistische naar voor brengen. Ik wil teruggaan naar de essentie van de ambacht en het vuur dat de schilder in zicht heeft laten tonen”, zegt Van Vreckem.