Scholen in de problemen: “Als gezonde kinderen slachtoffer worden, moet je regels aanpassen”

Meer en meer scholen in onze regio komen in de problemen door personeelsuitval en leerlingen die thuis in quarantaine zitten. Enkel in Grimbergen bijvoorbeeld zitten nu al 29 klassen in quarantaine. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke denkt er daarom aan om de quarantaineregels voor leerlingen te versoepelen.

29 klassen in Grimbergen, 140 leerlingen en bijna alle kleuters van vrije basisschool Ter Dreef in Merchtem en meer dan 1.000 leerlingen van Scholengroep 9 Ringscholen. Het aantal leerlingen en leerkrachten dat de voorbije dagen thuiszat door quarantaine valt nauwelijks nog te overzien. Enkele scholen, waaronder het Sint-Godelieve-Instituut in Lennik en het IMI in Roosdaal beslisten vorige week zelfs al om tijdelijk over te schakelen op voltijds afstandsonderwijs.

"Ongeveer 1 op de 8 leerlingen zit momenteel thuis", zegt directeur Patricia Van Eckenrode van Scholengroep 9 Ringscholen, dat 27 scholen in de Rand rond Brussel telt. "Het wordt heel moeilijk om alles georganiseerd te krijgen. We werken nu zowel via contact- als thuisonderwijs. Praktijklessen kan je immers moeilijk online geven. We proberen zoveel mogelijk leerlingen afwisselend contactonderwijs te geven, want we weten dat online les geven een enorme impact heeft op kinderen.”

Ook in Merchtem vinden ze de situatie niet langer houdbaar. "Als de helft van de leerlingen er niet is, dan wordt fysisch onderwijs organiseren heel moeilijk", zegt Fons Heyvaert van het Katholiek Onderwijs Merchtem. Omdat de noodkreet vanuit het onderwijs alsmaar groter klinkt, overweegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om de quarantaineregels voor leerlingen te versoepelen.

Kinderen die een hoogrisicocontact hebben gehad, maar geen positieve test hebben afgelegd, zouden volgens Vandenbroucke toch naar school moeten kunnen. Ook zou een klas niet meer verplicht moeten sluiten bij vier besmettingen. Een goede zaak vindt, Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Als kerngezonde kinderen het slachtoffer worden van de huidige quarantainemaatregelen, dan is het tijd om die aan te passen”, aldus Weyts.