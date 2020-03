Scholen, restaurants en cafés gaan dicht

De federale overheid schakelt een versnelling hoger in strijd tegen het coronavirus. Alle lessen op school worden vanaf zaterdag geschorst. Verder moeten ook alle restaurants en cafés dicht. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad vanavond beslist. Ook worden alle activiteiten in het land geannuleerd en moeten heel wat winkels in het weekend dicht blijven. Alle maatregelen blijven van kracht tot en met 3 april.

Een groot discussiepunt van de Nationale Veiligheidsraad was de sluiting van de scholen. Maar alle lessen worden dus opgeschort tot en met 3 april. Voor kinderen wiens ouders in de zorg werken, moeten de scholen opvang voorzien, net als voor ouders die geen opvang kunnen voorzien. Het wordt wel afgeraden om kinderen te laten opvangen door grootouders. Oudere mensen wordt gevraagd zo veel mogelijk binnen te blijven.

Alle culturele, sportieve en recreatieve evenementen in ons land worden geannuleerd, ongeacht de grootte en of het om een publieke of privéactiviteit gaat. Ook alle restaurants en cafés in het land gaan dicht. Winkels die essentiële middelen verkopen, denk aan apothekers en voedingswaren, blijven open tijdens de week en het weekend. Andere winkels moeten de deuren gesloten houden tijdens het weekend.

"De situatie evolueert heel snel", zegt eerste minister Sophie Wilmès (MR). "We zijn altijd waakzaam geweest en hebben de situatie op de voet gevolgd. Alleen zo kunnen we de juiste beslissingen nemen. We nemen deze nodige maatregelen om een lockdown in ons land te voorkomen."

Het openbaar vervoer in ons land blijft verzekerd en de kinderdagverblijven blijven open. De politie heeft volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) de bevoegdheid om overtredingen op de opgelegde maatregelen vast te stellen en eventueel te beboeten.