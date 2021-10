Sigrid Goethals (N-VA): "Oneerlijke concurrentie tussen politiezones door nieuwe rekruteringsprocedure"

De nieuwe rekruteringsprocedure om politiemensen aan te werven, zorgt in de Vlaamse Rand voor oneerlijke concurrentie tussen de verschillende korpsen. Dat zegt Kamerlid Sigrid Goethals uit Asse. Ze vindt het goed dat de selectieprocedures drastisch zijn ingekort en politiezones daardoor geïnteresseerde kandidaten sneller aan hun zone kunnen binden, maar daar blijken kleine politiezones in de Rand de dupe van te zijn.

De personeelstekorten bij politiediensten in de Vlaamse Rand vormen al jaren een probleem. Momenteel lopen de tekorten in Halle-Vilvoorde op tot 16 procent. “Brussel is vaak interessanter voor politiemensen omdat ze daar een aantal premies krijgen, die we in de Rand niet kunnen aanbieden”, legt Kamerlid Sigrid Goethals (N-VA) uit. “Dat kan gemakkelijk een paar honderd euro per maand schelen.”

Goethals pleit dan ook voor een soort van Randpremie, vergelijkbaar met de Brusselpremie. Al zal dat niet voor elke politiezone de tekorten opvangen, want er zijn de grote kapitaalkrachtige politiezones, maar ook de kleintjes. “Politiezones boksen nu soms tegen mekaar op met een soort van luxecampagne. Ze strooien met voordelen als gratis fruit, of vrije woensdagnamiddagen. Grote politiezones kunnen zich dat permitteren, de kleinere vaak niet”, aldus Goethals. Daarom moet er een globale herziening van de financiering van het politiewezen komen. En moeten de zones ook meer mogelijkheden krijgen om samen te werken met private instellingen. “Ik denk bijvoorbeeld aan het uitbesteden van dispatching, onthaal of informatica”, legt Goethals uit. “Zo kunnen er meer mensen na een opleiding doorstromen naar het reguliere politiekorps.”