Sint-Pieters-Leeuw brengt lokale cultuur tot in de huiskamer

Het initiatief komt van gemeenteraadslid en muzikant Jeroen Tiebout (N-VA) en krijgt de steun van burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “We ondersteunen onze lokale cultuurverenigingen, we brengen cultuur tot in de huiskamer en we geven ook een duwtje in de rug van de PA-sector”, zeggen Tiebout en Desmeth in koor. Er wordt 20.000 euro uitgetrokken om een professionele TV-opname te betalen voor de Leeuwse fanfares, koren, harmonieën en toneelverenigingen.

Concreet zal het eerstvolgende optreden van de lokale cultuurvereniging - zonder of met (beperkt) publiek - professioneel vastgelegd worden. De opnames zullen aangeboden worden bij RINGtv en bij de regionale radio. Zo komen de optredens van lokale cultuurverenigingen tot in de living van alle Leeuwenaars. Het initiatief zal ook voorgesteld worden aan minister van Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA), zodat het idee navolging kan krijgen in de rest van onze regio.

“Een boodschap van hoop, twee maanden na het begin van de culturele lockdown”, zegt Jeroen Tiebout. “Muzikanten, toneelspelers, zangers en zangeressen willen mensen raken met een optreden. We missen dat allemaal enorm in deze periode. Nu iedereen nog altijd zoveel mogelijk thuis moet blijven, willen we optredens echt tot in de living van de Leeuwenaars brengen. Stiekem duf ik zelfs te hopen op navolging in heel Vlaanderen van dit initiatief.”